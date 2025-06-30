Рублев и Хачанов вышли во второй круг Уимблдона

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил серба Ласло Дьере в первом круге Уимблдонского турнира.

Результат – 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6).

В мировом рейтинге Рублев занимает 14-е место, Дьере – 60-е.

В следующем круге соперником Рублева будет представитель ЮАР Ллойд Харрис (320).

Также путевку во второй круг завоевал Карен Хачанов (20), он обыграл американца Маккензи Макдональда (88) – 7:5, 6:4, 6:4.

Следующий соперник Хачанова определится позднее.