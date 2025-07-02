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ХК "Спартак" продлил контракт с Жамновым

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новое соглашение с главным тренером Алексеем Жамновым, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

Контракт будет действовать до конца сезона-2027/28.

"Желаем Алексею Юрьевичу еще больше побед и достижений в тренерской карьере, во главе ХК "Спартак" Москва!" - говорится в сообщении, в котором клуб напомнил о тренерских рекордах Жамнова по победам и матчам в "Спартаке".

54-летний Жамнов возглавил "Спартак" в марте 2023 года. До этого тренировал сборную России, стал серебряным призером Олимпиады-2022.

Будучи игроком, Жамнов стал олимпийским чемпионом-1992.

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