"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" взяли верх над московским "Спартаком" в решающем, седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Игра в Уфе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

После голов Шелдона Ремпала (18-я минута) и Владислава Ефремова (35) уфимский клуб повел 2:0. Однако точные броски Ивана Морозова (40) и Даниила Орлова (51) позволили "Спартаку" отыграться. Победный гол в составе "Салавата" провел Алексей Василевский (56).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Салавата Юлаева", который, таким образом, вышел в полуфинал.

В борьбе за выход в финал уфимцы встретятся с победителем пары "Локомотив" (Ярославль) - "Авангард" (Омск), где счет по победам пока 3-3.