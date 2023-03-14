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Жамнов возглавил ХК "Спартак"

Жамнов возглавил ХК "Спартак"
Тренер Алексей Жамнов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Наставник сборной России Алексей Жамнов утвержден в качестве главного тренера "Спартака", сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.

"Алексей Жамнов не нуждается в особом представлении. Он добился в хоккее самых больших высот как игрок, функционер, и как тренер – в том числе, в национальной сборной России. Это знаковая фигура для отечественного спорта. Алексей Юрьевич также внёс большой вклад в развитие нашего клуба и спартаковской школы в последние годы", - заявил председатель наблюдательного совета "Спартака" Олег Усачев.

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"Несмотря на то, что в хоккее Алексей Жамнов добился всевозможных успехов, работа на посту главного тренера ХК "Спартак" станет для него новым, интересным вызовом. Считаем, что Алексей Юрьевич достойно справится с поставленной перед ним задачей – вывести "Спартак" на высокие позиции в КХЛ, уделяя достаточно внимания развитию молодых игроков нашей системы", - отметил Усачев, выразив уверенность, что команда "будет показывать содержательный и интересный хоккей".

В свою очередь, Жамнов выразил благодарность руководству клуба "за оказанное доверие и предложение возглавить "Спартак", клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков".

"Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны. Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московского "Спартака", - сказал 52-летний специалист.

Жамнов с 2016 года работал в штабе национальной сборной России, которая при нем стала чемпионом Олимпийских игр (2018), бронзовым призёром чемпионата мира (2019) и двукратным победителем Еврохоккейтура (2019, 2021). С 2021 года он – главный тренер национальной сборной России, привел ее к серебру ОИ-2022 в Пекине.

В сезоне-2022/23 "Спартак" не смог выйти в плей-офф КХЛ. Команда начинала сезон под руководством Бориса Миронова, потом его сменил Игорь Гришин. Вскоре должности главного тренера лишился и он, в результате исполнял обязанности наставника Алексей Заварухин. Эту функцию он до этого исполнял в одном матче – после увольнения Миронова и назначения Гришина.

хоккей Спартак Алексей Жамнов
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