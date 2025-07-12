ЦСКА в восьмой раз выиграл Суперкубок России по футболу

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:0 победили "Краснодар" в матче за Суперкубок России. Игра прошла в Казани.

На 48-й минуте гол забил Игорь Дивеев.

"Краснодар" доигрывал матч в меньшинстве: на 90-й минуте с поля удалили Мозеса Кобнана.

В матче за Суперкубок России традиционно играют действующие чемпион ("Краснодар") и обладатель Кубка (ЦСКА) страны.

ЦСКА теперь восьмикратный обладатель трофея. По этому показателю он занимает второе место вслед за петербургским "Зенитом" (девять титулов). Три раза Суперкубок выигрывал московский "Локомотив", два - казанский "Рубин", один раз - московский "Спартак".