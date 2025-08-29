Поиск

Арбитр Шафеев назначен на матч ЦСКА – "Краснодар"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рафаэль Шафеев будет работать главным судьей центрального матча седьмого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром". Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев. За работу на системе ВАР будет отвечать Павел Кукуян; ассистент - Роман Галимов.

Матч пройдет 31 августа в Москве и стартует в 18:00 мск.

Обе команды находятся на вершине турнирной таблицы. "Краснодар" занимает первое место (15 очков), ЦСКА – второе (14).

Краснодар РФС ЦСКА футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четыре россиянина вышли в третий круг US Open

"Фенербахче" уволил Моуринью

"Фенербахче" уволил Моуринью

Первая ракетка России Хачанов выбыл из US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

"Монако" Головина сыграет с "Манчестер Сити" и "Реалом" в основной стадии ЛЧ

IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду

IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду

Тринадцать россиян вышли во второй круг US Open

Боттас и Перес стали пилотами новой команды "Формулы-1" Cadillac

Мирра Андреева отдала сопернице один гейм на старте US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });