Арбитр Шафеев назначен на матч ЦСКА – "Краснодар"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рафаэль Шафеев будет работать главным судьей центрального матча седьмого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром". Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев. За работу на системе ВАР будет отвечать Павел Кукуян; ассистент - Роман Галимов.

Матч пройдет 31 августа в Москве и стартует в 18:00 мск.

Обе команды находятся на вершине турнирной таблицы. "Краснодар" занимает первое место (15 очков), ЦСКА – второе (14).