ЦСКА обыграл "Акрoн" в РПЛ и поднялся на второе место в таблице

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 взяли верх над тольяттинским "Акроном" в домашнем матче шестого тура чемпионата России.

На 6-й минуте в составе армейцев гол забил Матеуш, на 19-й – Кирилл Глебов.

На 34-й минуте "Акрoн" сократил отставание в счете благодаря голу Артема Дзюбы. На 59-й минуте футболист ЦСКА Иван Обляков реализовал пенальти и упрочил преимущество московской команды.

Победа вывела ЦСКА на второе место, москвичи набрали 14 очков и по дополнительным показателям опережают столичный "Локомотив". На первой строчке "Краснодар" (15 очков).

"Акрoн" - на 12-м месте, 6 очков.