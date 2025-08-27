"Краснодар" обыграл "Сочи" в матче Кубка России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 4:2 победили "Сочи" в гостевом матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России.

В составе "Краснодара" голы провели Данила Козлов (19-я минута), Кевин Ленини (20), Никита Кривцов (50), Гаэтан Перрин (85).

Авторы голов в составе "Сочи": Макар Чирков (78), Игнасио Сааведра (90+1).

В группе В самарские "Крылья Советов" и "Краснодар" набрали по 6 очков. Далее идут московское "Динамо" (4) и "Сочи" (2).