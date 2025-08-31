Поиск

Рублев вышел в четвертый круг US Open

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в четвертый круг турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

В третьем круге соревнования его соперником был представитель Гонконга Чак Вонг. Россиянин победил его в пяти сетах - 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность игры составила 3 часа 10 минут.

В мировом рейтинге Рублев занимает 15-е место. Вонг - на 173-й строчке.

Борьбу за выход в четвертьфинал российский теннисист поведет с победителем пары Александр Зверев (Германия, номер 3 в мировом рейтинге) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27).

Андрей Рублев US Open Нью-Йорк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

Константин Зырянов стал новым председателем правления ФК "Зенит"

"Зенит" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира в третьем круге US Open

Головин вошел в итоговый состав сборной России на матчи в сентябре

Четыре россиянина вышли в третий круг US Open

"Фенербахче" уволил Моуринью

"Фенербахче" уволил Моуринью

Первая ракетка России Хачанов выбыл из US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

"Монако" Головина сыграет с "Манчестер Сити" и "Реалом" в основной стадии ЛЧ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });