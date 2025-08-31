Рублев вышел в четвертый круг US Open

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в четвертый круг турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

В третьем круге соревнования его соперником был представитель Гонконга Чак Вонг. Россиянин победил его в пяти сетах - 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность игры составила 3 часа 10 минут.

В мировом рейтинге Рублев занимает 15-е место. Вонг - на 173-й строчке.

Борьбу за выход в четвертьфинал российский теннисист поведет с победителем пары Александр Зверев (Германия, номер 3 в мировом рейтинге) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27).