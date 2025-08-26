Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил хорвата Дино Призмича в первом круге проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

В мировом рейтинге Рублев занимает 15-е место, Призмич – 124-е.

Следующий соперник Рублева – 113-я ракетка мира американец Тристан Бойер.

Также во второй круг пробился первая ракетка России, занимающий девятое место в рейтинге ATP Карен Хачанов. Он победил 104-ю ракетку мира Нишеша Басаваредди из США. Во втором круге Хачанов сыграет с поляком Камилом Майчрзаком (№76 в мировом рейтинге).

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.