Поиск

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил хорвата Дино Призмича в первом круге проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

СпортДаниил Медведев проиграл в первом круге US OpenЧитать подробнее

В мировом рейтинге Рублев занимает 15-е место, Призмич – 124-е.

Следующий соперник Рублева – 113-я ракетка мира американец Тристан Бойер.

Также во второй круг пробился первая ракетка России, занимающий девятое место в рейтинге ATP Карен Хачанов. Он победил 104-ю ракетку мира Нишеша Басаваредди из США. Во втором круге Хачанов сыграет с поляком Камилом Майчрзаком (№76 в мировом рейтинге).

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

US Open Андрей Рублев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирра Андреева отдала сопернице один гейм на старте US Open

Ставший гражданином РФ Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии по футболу

Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open

ЦСКА обыграл "Акрoн" в РПЛ и поднялся на второе место в таблице

"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });