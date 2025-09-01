Футболист Дуглас Сантос отказался от российского спортивного гражданства
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос вернул себе бразильское спортивное гражданство, сообщается на сайте ФИФА.
Таким образом, 31-летний футболист вновь будет считаться в России легионером.
В 2024 году Дуглас Сантос получил паспорт РФ, а вскоре ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство с бразильского на российское. Это позволило "Зениту" задействовать игрока в РПЛ в качестве россиянина.
При этом Дуглас Сантос не играл за сборную России, хотя один раз попадал в расширенный список вызванных в национальную команду страны игроков.
Недавно футболист получил вызов в сборную Бразилии на матчи отбора на ЧМ-2026.