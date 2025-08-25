Поиск

Ставший гражданином РФ Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии по футболу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2026 против Чили и Боливии. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Читать подробнее

В национальную команду Бразилии вызван также нападающий "Зенита" Луис Энрике.

В 2024 году Дуглас Сантос получил российский паспорт, благодаря этому в чемпионате России по футболу перестал считаться легионером. Однако если он выйдет на поле в составе сборной Бразилии, защитник в матчах РПЛ вновь будет заявлен как легионер.

Против Чили бразильцы сыграют 5 сентября, против Боливии – 10 сентября.

Ранее сборная Бразилии уже обеспечила себе путевку на ЧМ.

Зенит РПЛ Дуглас Сантос Луис Энрике Бразилия футбол
