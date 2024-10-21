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Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ

Бразильский футболист "Зенита" Дуглас Сантос получил гражданство РФ
Дуглас Сантос ("Зенит") во время матча
Фото: Валентина Певцова/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство капитану петербургского футбольного клуба "Зенит" бразильцу Дугласу Сантосу. Об этом говорится в соответствующем указе президента, опубликованном на сайте правовой информации.

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30-летний Дуглас Сантос играет в "Зените" с 2019 года. Вместе с петербургской командой он по пять раз выиграл чемпионат и Суперкубок России, три раза – Кубок России.

Также он становился обладателем Кубка Бразилии с "Атлетико Минейро", а с олимпийской сборной Бразилии – чемпионом ОИ.

В начале 2023 года гражданами России стали два других бразильских игрока "Зенита" - Малком (сейчас играет за саудовский "Аль-Хиляль") и Клаудиньо. В матчах за сборную России они задействованы не были.

Зенит Владимир Путин футбол
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