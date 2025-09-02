Доннарумма перешел из ПСЖ в "Манчестер Сити"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион Италии по футболу вратарь Джанлуиджи Доннарумма стал игроком "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

26-летний спортсмен подписал контракт сроком на пять лет.

Предыдущим клубом Доннаруммы был французский "Пари Сен-Жермен", цвета которого также защищает (редко выходя на поле) вратарь сборной России Матвей Сафонов.

В составе ПСЖ Доннарумма четыре раза выиграл чемпионат Франции, три раза – Суперкубок Франции, два раза – Кубок Франции, один раз – Лигу чемпионов УЕФА.