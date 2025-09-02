Поиск

"Спартак" продлил контракт с защитником Русланом Литвиновым

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новое соглашение с центральным защитником Русланом Литвиновым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт с 24-летним игроком рассчитан до лета 2029 года.

Литвинов — воспитанник академии "Спартак", прошедший все стадии развития в системе клуба в основной команде дебютировал в 2020 году. На его счету за нее 139 матчей и шесть голов.

В составе "Спартака" защитник выиграл Кубок России.

футбол Спартак Руслан Литвинов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доннарумма перешел из ПСЖ в "Манчестер Сити"

Доннарумма перешел из ПСЖ в "Манчестер Сити"

Определились все четвертьфиналисты US Open

Определились все четвертьфиналисты US Open

"Ливерпуль" приобрел нападающего за рекордную для чемпионата Англии сумму

"Ливерпуль" приобрел нападающего за рекордную для чемпионата Англии сумму

Александрова проиграла Швентек в четвертом круге US Open

Рублев проиграл в четвертом круге US Open

Футболист Дуглас Сантос отказался от российского спортивного гражданства

Футболист Дуглас Сантос отказался от российского спортивного гражданства

ЦСКА в большинстве сыграл вничью с "Краснодаром" в РПЛ

Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

"Локомотив" упустил победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

Рублев вышел в четвертый круг US Open

Рублев вышел в четвертый круг US Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });