"Спартак" продлил контракт с защитником Русланом Литвиновым

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новое соглашение с центральным защитником Русланом Литвиновым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт с 24-летним игроком рассчитан до лета 2029 года.

Литвинов — воспитанник академии "Спартак", прошедший все стадии развития в системе клуба в основной команде дебютировал в 2020 году. На его счету за нее 139 матчей и шесть голов.

В составе "Спартака" защитник выиграл Кубок России.