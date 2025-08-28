"Спартак" продлил контракт с Пруцевым и отдал его в аренду в "Локомотив"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Спартак" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Данилом Пруцевым.

"Спартак" и центральный полузащитник Данил Пруцев продлили контракт. Теперь соглашение с 25-летним игроком рассчитано до лета 2028 года", - говорится в сообщении московского футбольного клуба.

При этом нынешний сезон Пруцев продолжит на правах аренды в "Локомотиве".

"Аренда в "Локо" рассчитана доконца сезона-2025/2026 и не предусматривает права выкупа трансфера футболиста",- говорится в сообщении.

Пруцев стал игроком "Спартака"в начале 2022 года. За три с половиной сезона он провел за основную команду 114матчей, в которых забил пять мячей. Пруцев в составе "Спартака" в 2022 годувыиграл Кубок России.