Поиск

"Спартак" разгромил "Пари НН" в Кубке России по футболу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 победили нижегородский "Пари НН" в домашнем матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

На 12-й минуте ворота нижегородцев поразил Роман Зобнин. На 36-й минуте состоялся гол перешедшего из столичного "Локомотива" Ильи Самошникова, для которого это был дебютный матч за "Спартак".

СпортФутболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"Читать подробнее

На 69-й минуте футболист "Пари НН" Вадим Пигас забил мяч в свои ворота. На 88-й минуте в составе "Спартака" отличился Даниил Зорин.

"Спартак" набрал 7 очков и занимает первое место в группе С. Далее идут махачкалинское "Динамо" (5), "Пари НН" (3) и "Ростов" из Ростова-на-Дону (0). "Динамо" и "Ростов" свой матч третьего тура сыграют позднее.

В матче группы А грозненский "Ахмат" дома взял верх над казанским "Рубином" - 2:0. На 5-й минуте гол забил Лечи Садулаев, на 27-й – Георгий Мелкадзе.

В этой группе лидирует "Зенит" (9), далее идут "Ахмат", "Рубин" и "Оренбург" (по 3).

Пари НН Спартак футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Боттас и Перес стали пилотами новой команды "Формулы-1" Cadillac

Мирра Андреева отдала сопернице один гейм на старте US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Ставший гражданином РФ Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии по футболу

Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open

ЦСКА обыграл "Акрoн" в РПЛ и поднялся на второе место в таблице

"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });