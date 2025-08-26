"Спартак" разгромил "Пари НН" в Кубке России по футболу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:0 победили нижегородский "Пари НН" в домашнем матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

На 12-й минуте ворота нижегородцев поразил Роман Зобнин. На 36-й минуте состоялся гол перешедшего из столичного "Локомотива" Ильи Самошникова, для которого это был дебютный матч за "Спартак".

На 69-й минуте футболист "Пари НН" Вадим Пигас забил мяч в свои ворота. На 88-й минуте в составе "Спартака" отличился Даниил Зорин.

"Спартак" набрал 7 очков и занимает первое место в группе С. Далее идут махачкалинское "Динамо" (5), "Пари НН" (3) и "Ростов" из Ростова-на-Дону (0). "Динамо" и "Ростов" свой матч третьего тура сыграют позднее.

В матче группы А грозненский "Ахмат" дома взял верх над казанским "Рубином" - 2:0. На 5-й минуте гол забил Лечи Садулаев, на 27-й – Георгий Мелкадзе.

В этой группе лидирует "Зенит" (9), далее идут "Ахмат", "Рубин" и "Оренбург" (по 3).