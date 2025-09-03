Поиск

Джокович и Алькарас вышли в полуфинал US Open

Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас завоевали путевки в 1/2 финала проходящего в Нью-Йорке теннисного турнира Большого шлема US Open-2025.

Вторая ракетка мира Алькарас в четвертьфинале переиграл поляка Иржи Лехечку, занимающего в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 21-е место. Результат – 6:4, 6:2, 6:4.

В свою очередь, Джокович (№7 в мировом рейтинге) оказался сильнее американца Тэйлора Фрица – 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

В полуфинале Алькарас и Джокович сыграют друг с другом.

Действующим победителем US Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

