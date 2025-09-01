Александрова проиграла Швентек в четвертом круге US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Иге Швентек из Польши в четвертом круге турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу Швентек.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 12-е место, Швентек – вторая ракетка мира.

После проигрыша Александровой россиян в одиночном разряде турнире не осталось. Ранее в понедельник в мужской сетке проиграл Андрей Рублев.

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.