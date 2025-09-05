Защитник сборной Камеруна Ву перешел в "Спартак"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал контракт с защитником сборной Камеруна Кристофером Ву, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года.

В "Спартак" 23-летний Ву перешел из французского "Ренна".

Ву родился во Франции и является воспитанником "Нанси". На взрослом уроне он дебютировал за этот клуб, а в 19 лет присоединился к команде элитного французского дивизиона "Ланс". Затем он перешел в "Ренн", цвета которого защищал в течение трех сезонов. В 51 матче он забил 1 гол.

Из "Ренна" Ву стал вызываться в сборную Камеруна, в составе которой он провел 22 матча и забил 2 гола.