Гендиректор IBA.PRO сравнил с шахматной партией предстоящий бой Субханкулова и Узляна

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста считает равными шансы на победу у участников поединка между россиянами Артуром Субханкуловым и Тиграном Узляном за пояс WBA Continental в легком весе.

"Субханкулов против Узляна - очень интересная и трейдинговая пара для людей, которые по-настоящему разбираются в боксе и любят этот вид спорта. Тут на бумаге шансы 50 на 50. В этой паре нет какого-то панчера, который своими ударами сотрясает мозг. То есть нас ожидает техническая и стилистическая игра. Сравню это противостояние с хорошей партией в шахматы", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

"Очень жду этот поединок. В Великобритании такие бои называют trade fight - для тех, кто понимает. Это очень хороший поединок с очень хорошим матчмейкингом. Да, ребята не особо известны широкой аудитории, но в бизнесе о них хорошо знают. Повторюсь, шансы абсолютно равны. А самое главное - у победителя откроются отличные шансы присутствовать в рейтингах WBA и IBF. Соответственно, триумфатор предстоящей битвы будет стремиться завоевать право на титульный бой в ближайшем будущем", - добавил собеседник агентства.

Бой возглавит турнир "IBA.PRO 9" в Уфе 26 сентября.

бокс Артур Субханкулов Тигран Узлян Ал Сиеста
