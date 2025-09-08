СКА проиграл второй матч подряд на старте сезона КХЛ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА уступили нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

В составе "Торпедо" точные броски нанесли Егор Соколов (7-я минута), Владислав Фирстов (31), Егор Виноградов (65). Авторы голов у СКА: Николай Голдобин (22), Сергей Плотников (51).

"Торпедо" на старте сезона в КХЛ выиграло два матча подряд, СКА, главным тренером является экс-наставник нижегородцев Игорь Ларионов, - проиграл в двух встречах подряд.