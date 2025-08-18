Поиск

Рекордсмен "Спартака" Голдобин перешел в СКА

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Хоккеист московского "Спартака" Николай Голдобин перешел в петербургский СКА, сообщает пресс-служба КХЛ.

СКА забрал 29-летнего форварда с драфта отказов.

Экс-игрок московского ЦСКА и магнитогорского "Металлурга", а также клубов НХЛ "Сан-Хосе" и "Ванкувер" Голдобин играл в "Спартаке" с 2023 года. В сезоне-2023/24 он установил рекорд "Спартака" по числу набранных в регулярном чемпионате очков: 78 (37+41 по системе "гол+пас").

Спартак СКА КХЛ НХЛ Николай Голдобин хоккей
