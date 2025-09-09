Поиск

Ганский футболист Джику перешел из "Фенербахче" в "Спартак"

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Защитник сборной Ганы Александер Джику стал игроком "Спартака", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

31-летний Джику подписал со "Спартаком" двухлетний контракт. В российскую команду он перешел из турецкого "Фенербахче", цвета которого защищал с 2023 года, провел за него 51 матч и забил три гола.

Между тем, Джику является воспитанником французского футбола, играл, в частности, в "Кане", "Страсбуре". На его счету 117 матче за "Страсбур" и два гола.

В составе сборной Ганы он провел 33 матча (включая две игры на ЧМ-2022 в Катаре) и два гола, в том числе один - в ночь на 9 сентября в ворота Мали в матче отбора на ЧМ-2026.

