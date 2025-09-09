Поиск

Чемпион ОИ Мехонцев пожелал Гаджимагомедову последнего рывка в любительском боксе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион ОИ-2012 в Лондоне Егор Мехонцев считает, что Муслим Гаджимагомедов является ярким лидером сборной России по боксу.

"Он это доказал, по праву может себя так считать, он выигрывает чемпионаты России, выигрывает чемпионаты мира, он имел колоссальный успех на Олимпийских играх. Он по праву может считаться претендентом на самые высокие титулы за пределами Российской Федерации", - заявил Мехонцев "Интерфаксу".

"Он уже не молодой, зрелый боксер и я думаю последний рывок ему еще нужно сделать. Я бы пожелал ему это сделать даже не в профессиональной, а именно в олимпийской карьере", - добавил Мехонцев.

28-летний Гаджимагомедов - двукратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион России. На профессиональном ринге он завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте.

бокс Егор Мехонцев Муслим Гаджимагомедов
