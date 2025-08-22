Муслим Гаджимагомедов стал пятикратным чемпионом России по боксу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Муслим Гаджимагомедов победил Рамазана Дадаева в финале чемпионата России по боксу в весовой категории до 92 кг.

Турнир прошел в Екатеринбурге.

Таким образом Гаджимагомедов стал пятикратным чемпионом России. Кроме того, он двукратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр.

Чемпион мира и Европы Шарабутдин Атаев стал трехкратным чемпионом России. В финале в весовой категории до 86 кг он оказался сильнее Савелия Садомы.

Четырехкратным чемпионом России стал Джамбулат Бижамов. В решающем поединке в категории веса до 80 кг он одержал победу над Ильясом Магомедовым.

В третий раз награду высшего достоинства завоевал Евгений Кооль. В финале в весовой категории до 67 кг он победил Данила Белевитина.

Сергей Колденков стал чемпионом России в весе до 71 кг. В финале он должен был сразиться с Алексеем Скоморохой, но тот не смог выйти на ринг из-за травмы.

В финале весовой категории до 75 кг Исмаил Муцольгов одолел Сергея Сергеева.

Давид Суров стал двукратным чемпионом России, в финале весовой категории свыше 92 кг он победил Александра Дорофеева.

Призовой фонд чемпионата России в 2025 году составляет 130 млн рублей. Чемпионы получат по 3 млн рублей, серебряные призеры – по 2 млн, бронзовые – по 1 млн.