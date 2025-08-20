Промоутер Титов заявил, что Гаджимагомедов будет защищать титул WBA в декабре

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что защита чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте Муслима Гаджимагомедова состоится в конце этого года.

"По моей информации, Муслим Гаджимагомедов будет защищать свой мировой титул в декабре, но соперником точно будет не Георгий Юновидов. История их очного противостояния может уйти в следующий, 2026 год, если на тот момент Гаджимагомедов еще будет в этой весовой категории", - сказал Титов "Интерфаксу".

"По нашему плану Георгий в ноябре на нашем большом турнире будет защищать временный титул чемпиона мира WBA", - отметил собеседник агентства.

Гаджимагомедов стал чемпионом мира по версии WBAв июле 2024 года, победив представителя Китая Чжан Чжаосиня. После этого россиянин дважды защитил титул, одержав победы над немцем Леоном Хартом (в октябре 2024 года) и южноафриканцем Табисо Мчуну (январь 2025 года).