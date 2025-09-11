Александр Медведев стал самым возрастным российским футболистом в истории

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экс-председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев вышел в стартовом составе московской команды Медиалиги "Амкал" на матч Пути регионов Кубка России против белгородского "Салюта".

Таким образом, в 70 лет Медведев стал самым возрастным российским футболистом в истории.

Предыдущим рекордсменом был Владимир Тумаев: в 2005 году он сыграл за ижевский "Газовик-Газпром" в возрасте 58 лет 136 дней.

Игра проходит в Красногорске, в настоящий момент счет 1:0 в пользу "Салюта".

Медведев был заменен в середине первого тайма.