Александр Медведев стал самым возрастным российским футболистом в истории
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экс-председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев вышел в стартовом составе московской команды Медиалиги "Амкал" на матч Пути регионов Кубка России против белгородского "Салюта".
Таким образом, в 70 лет Медведев стал самым возрастным российским футболистом в истории.
Предыдущим рекордсменом был Владимир Тумаев: в 2005 году он сыграл за ижевский "Газовик-Газпром" в возрасте 58 лет 136 дней.
Игра проходит в Красногорске, в настоящий момент счет 1:0 в пользу "Салюта".
Медведев был заменен в середине первого тайма.