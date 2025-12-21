Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Елена Костылева Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил, что больше не является тренером 14-летней фигуристки Елены Костылевой.

"Ну что, друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой, к сожалению, на данный момент закончился. Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но как, оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды. Я знаю как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Плющенко рассказывал о конфликтных ситуациях в коммуникации с матерью спортсменки, Ириной Костылевой. В частности, тренер сообщал, что Ирине был закрыт доступ на тренировочную арену его академии фигурного катания.

Он также отмечал жестокое обращение матери с ребенком, а в ноябре заявил, что "все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка - Марию Львову-Белову, а также в ФФККР".

В свою очередь Ирина Костылева в интервью "Чемпионату" говорила, в частности, о том, что подготовка ее дочери ухудшилась, что с момента перехода в академию у Елены много травм, а отношение к ним тренера изменилось после отказа подписать контракт.