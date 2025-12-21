Поиск

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой
Елена Костылева
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил, что больше не является тренером 14-летней фигуристки Елены Костылевой.

"Ну что, друзья, к сожалению, настал тот час, когда с большим сожалением я вынужден сообщить вам, что наш путь с Леной Костылевой, к сожалению, на данный момент закончился. Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но как, оказалось, не все зависит иногда от спортсмена и тренера и всей команды. Я знаю как Лене сейчас очень больно и тяжело, но есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Плющенко рассказывал о конфликтных ситуациях в коммуникации с матерью спортсменки, Ириной Костылевой. В частности, тренер сообщал, что Ирине был закрыт доступ на тренировочную арену его академии фигурного катания.

Он также отмечал жестокое обращение матери с ребенком, а в ноябре заявил, что "все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка - Марию Львову-Белову, а также в ФФККР".

В свою очередь Ирина Костылева в интервью "Чемпионату" говорила, в частности, о том, что подготовка ее дочери ухудшилась, что с момента перехода в академию у Елены много травм, а отношение к ним тренера изменилось после отказа подписать контракт.

Евгений Плющенко Елена Костылева фигурное катание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

"Локомотив" победил ЦСКА и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Аргентинский футболист Лукас Вера перешел в "Локомотив"

"Интер Майами" продлил контракт с Луисом Суаресом

Боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Вячеслав Козлов утвержден главным тренером "Динамо"

Усман Дембеле признан футболистом года по версии ФИФА

Гран-при Португалии вернется в календарь "Формулы-1"

Гран-при Португалии вернется в календарь "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });