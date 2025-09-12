Боксер Силягин считает более высокими шансы Альвареса в поединке с Кроуфордом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Обладатель поясов WBA Gold и IBF Interсontinental россиянин Павел Силягин поделился ожиданиями от поединка между абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

"Думаю, здесь небольшой перевес на стороне Сауля Альвареса, ведь он в привычной для себя весовой категории, в отличие от Кроуфорда. За боями Теренса я никогда особо не следил, но знаю, что он на слуху. И по отзывам отличный боксер. Величайший в истории в случае победы? Сильный эпитет, но возможно он это и заслужит", - сказал Силягин "Интерфаксу".

Реванш Сауля с Дмитрием Биволом в 76,2 кг я не вижу. Зачем Диме что-то доказывать, еще и так по категории спускаться? К тому же в реванше картинка боя была бы точно такой же, как в их первой встрече. Я не рассматриваю выгоду для себя в бою Канело - Кроуфорд. В итоге все равно встретишься с сильнейшим", - отметил российский боксер.

Поединок Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 14 сентября по московскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира (во втором среднем весе), которое сейчас принадлежит Альваресу.

Сам Силягин 26 сентября в Уфе на турнире "IBA.PRO 9" проведет 8-раундовый бой за титул IBA.Intercontinental во втором среднем весе против Гонсалеса Кейбера (21-1, КО 18) из Венесуэлы.