Экс-футболист сборной России Марио Фернандес завершил карьеру

Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Бывший защитник московского ЦСКА, петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Марио Фернандес в соцсетях объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.

"Сегодня я официально заканчиваю карьеру футболиста", - говорится в сообщении.

В ЦСКА 35-летний Фернандес перешел из бразильского "Гремио". В составе армейской команды он стал, в частности, трехкратным чемпионом России. Весной 2022 года перешел в бразильский "Интернасьонал", пообещав, в случае возвращения в Россию играть только за ЦСКА. Однако армейскому клубу не удалось договориться по условиям возвращения, в результате Фернандес принял предложение от "Зенита". Вскоре он покинул и "Зенит".

Ранее Фернандес ранее получил паспорт РФ и провел за сборную России несколько матчей, включая игры ЧМ-2018.

Марио Фернандес футбол ЧМ-2018 ЦСКА Зенит
