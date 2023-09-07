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Марио Фернандеса оштрафовали после празднования гола в ворота ЦСКА

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал защитника петербургского "Зенита" Марио Фернандеса. Поводом для наказания стали нарушения футболистом регламента во время празднования гола в ворота московского ЦСКА.

СпортЭкс-футболист ЦСКА Марио Фернандес перешёл в "Зенит"Экс-футболист ЦСКА Марио Фернандес перешёл в "Зенит"Читать подробнее

"Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей", - сказал глава КДК Артур Григорьянц, слова которого передает "Матч ТВ".

Незадолго до окончания матча ЦСКА – "Зенит" 3 сентября в Москве уступавшие по ходу игры гости сравняли счет (1:1). Находившийся на скамейке запасных Фернандес покинул техническую зону и на высокой скорости побежал к угловому флажку, чтобы вместе с партнерами по команде отпраздновать ответный гол.

Фернандес – экс-футболист ЦСКА, в составе которого стал, в частности, трехкратным чемпионом России. Весной 2022 года перешел в бразильский "Интернасьонал", пообещав, в случае возвращения в Россию, играть только за ЦСКА. Однако армейскому клубу не удалось договориться по условиям возвращения, в результате 32-летний футболист принял предложение от "Зенита".

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