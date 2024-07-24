"Зенит" объявил об уходе Марио Фернандеса

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Защитник Марио Фернандес покинул "Зенит", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества", - говорится в сообщении.

"Зенит" поблагодарил 33-летнего Фернандеса за проведенный в команде сезон и пожелал футболисту успехов в дальнейшем.

Фернандес – экс-футболист ЦСКА, в составе которого стал, в частности, трехкратным чемпионом России. Весной 2022 года перешел в бразильский "Интернасьонал", пообещав, в случае возвращения в Россию, играть только за ЦСКА. Однако год назад армейскому клубу не удалось договориться по условиям возвращения, в результате Фернандес принял предложение от "Зенита".

Фернандес ранее получил паспорт РФ и провел за сборную России несколько матчей, включая игры ЧМ-2018.