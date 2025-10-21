Поиск

"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 3:2 взяли верх над челябинским "Трактором" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе клуба из столицы Башкортостана точные броски нанесли Артем Горшков (11-я минута), Александр Жаровский (23), Владислав Ефремов (50).

Уступавший в три шайбы "Трактор" смог сократить отставание благодаря голам Андрея Светлакова (57) и Михаила Григоренко (58).

"Салават Юлаев" прервал серию поражений, составившую пять матчей. Однако он сохранил статус аутсайдера Восточной конференции, 10 очков и 11-е место. "Трактор" - на пятой строчке в этой же конференции, 20 баллов.

КХЛ Салават Юлаев Трактор хоккей
