МОК призвал не проводить турниры в Индонезии из-за недопуска гимнастов Израиля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - МОК выступил с рекомендацией не проводить международные соревнования в Индонезии в связи с недопуском израильских гимнастов на чемпионат мира.

"Рекомендовать всем международным федерациям не проводить никаких спортивных мероприятий в Индонезии до тех пор, пока ее правительство не предоставит достаточных гарантий въезда в страну всем участникам, независимо от гражданства", - говорится в решении исполкома МОК, опубликованном на сайте организации.

Как сообщалось, Индонезия отказала в выдаче виз гимнастам сборной Израиля, которые планировали выступить на чемпионате мира в Джакарте.

В ожидании соответствующих гарантий Индонезии МОК решил прекратить любые формы диалога с НОК страны "о проведении будущих Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, олимпийских мероприятий или конференций". Исполком МОК также напомнил сторонам олимпийского движения о важности свободного доступа в страну-хозяйку соревнований для всех их участников.

ЧМ по спортивной гимнастике в Джакарте стартовал 19 октября. В нем, в частности, выступают представители России и Белоруссии - под нейтральным флагом.

