CAS отклонил протесты на недопуск гимнастов Израиля на ЧМ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Федерации гимнастики Израиля (IGF) на решение не допустить спортсменов сборной страны на чемпионат мира в Индонезии. Об этом говорится в документе CAS.

10 октября правительство Индонезии заявило, что не выдаст визы гимнастам Израиля. После этого IGF обратилась в CAS с двумя апелляциями и просьбой срочно принять предварительные меры.

Первая апелляция была направлена против Международной федерации гимнастики (FIG), которое приняло к сведению решение правительства Индонезии. Во второй израильская сторона просила CAS обязать FIG предпринять необходимые меры для гарантии участия израильских спортсменов в чемпионате либо перенести или отменить соревнования.

Обе апелляции были отклонены. В CAS указали на то, что FIG не имеет полномочий по вопросам выдачи въездных виз в Индонезии и факт отказа индонезийских властей выдавать визы гражданам Израиля находится вне ее компетенции.

ЧМ пройдет с 19 по 25 октября. В составе израильской сборной должен был выступить олимпийский чемпион 2020 года и действующий чемпион мира Артем Долгопят.

На чемпионат допущены гимнасты России и Белоруссии. Они выступят под нейтральным флагом.

