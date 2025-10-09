Поиск

Индонезия отказала израильским гимнастам в выдаче виз перед стартом ЧМ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство Индонезии приняло решение не допустить израильских спортсменов к участию в предстоящем чемпионате мира по спортивной гимнастике, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

В связи с этим гимнастам сборной Израиля отказано в выдаче виз.

Израиль входит в число 86 стран, подавших заявки на участие в чемпионате. В составе израильской сборной должен был выступить олимпийский чемпион 2020 года и действующий чемпион мира Артем Долгопят.

На ЧМ, который пройдет с 19 по 25 октября, допущены гимнасты России и Белоруссии. Они выступят под нейтральным флагом.

Индонезия Израиль спортивная гимнастика
Новости

