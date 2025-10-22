Колобков назвал флюгером поддержавшего решение FIS по россиянам Клебо

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бывший министр спорта России Павел Колобков считает странной позицию пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо, поддержавшего решение FIS не допустить российских лыжников к международным стартам, включая ОИ.

"Клебо - выдающийся спортсмен, это очевидно. Но талант менять свое мнение у него не менее выдающийся. Просто человек-флюгер. То он скучает по нашим лыжникам, то рад их отсутствию. Ну неужели так хочется стать "стократным олимпийским чемпионом", убив всю конкуренцию на Играх?" - задался вопросом Колобков в соцсетях.

FIS ранее приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. В связи с этим, они не смогут выступить на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.