Россиянка Бурлакова стала призером ЧМ по велоспорту на треке

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль чемпионата мира на треке в гите на 1 км.

Первое место заняла Хэтти ван де Ваув из Нидерландов, бронзовым призером стала новозеландка Эллесс Эндрюс.

"Очень рада, конечно, этой медали. Долгожданная, выстраданная. Было морально тяжело справится со всем. И честно: уже опускались руки, думала, что на этом чемпионате уже мне ничего не светит. Но получилось собраться, сконцентрироваться и выдать все, что могу. Надеюсь, что это не последняя моя медаль. Будем работать дальше", - сказала Бурлакова после финиша.

ЧМ проходит в Чили.

Россияне выступают под нейтральным флагом.

велоспорт Чили Яна Бурлакова
