Покоривший Эверест на руках россиянин Набиев нацелился на Паралимпиаду-2032

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский пара-альпинист Рустам Набиев, первым в мире поднявшийся на Эверест исключительно на руках, намерен принять участие в отборе к Играм 2032 года в Брисбене (Австралия). Об этом спортсмен сообщил на встрече со студентами в Университете "Синергия" в Москве.

"После Эвереста я понял, что хочу ставить новые цели. Сейчас рассматриваю возможность выступления в паралимпийских дисциплинах и участия в отборе к Играм 2032 года в Брисбене. Для меня это не только спортивная задача, но и возможность показать, что человек с инвалидностью способен добиваться амбициозных целей. Значительную роль в моем пути сыграла поддержка Международной ассоциации бокса (IBA) и ее президента Умара Кремлева. Благодаря людям, которые верят в тебя, становится возможным то, что еще вчера казалось недостижимым", — заявил Набиев.

По его словам, сейчас выбирает между двумя дисциплинами — греблей и тяжелой атлетикой. Оба вида входят в программу Паралимпиады-2032.

Для Набиева это уже не первая смена спортивного амплуа. До альпинизма он уже был членом команды по следж-хоккею и занимался тяжелой атлетикой — и подчеркивает, что "именно разнообразие российского спорта позволило ему найти себя".

Особым этапом стал альпинизм.

"Что мне нравится в альпинизме — тебе не кажется, что ты инвалид. Там нет колясок, пандусов. И я нашел себя там свободным человеком", — сказал спортсмен.

"Когда я покорил Эльбрус, думал, что больше никогда не вернусь в горы", — признался Набиев.

Между тем, в мае 2026 года он вошел в историю мирового альпинизма, поднявшись на вершину Эвереста (8849 метров) на руках.

Обе ноги спортсмен потерял в 2015 году при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске.

Встреча со студентами прошла при участии Национальной студенческой лиги бокса, корпорации "Синергия" и Международной ассоциации бокса (IBA).