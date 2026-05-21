Россиянин первым в истории покорил Эверест на руках

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский параатлет Рустам Набиев стал первым в истории человеком, который покорил Эверест на руках.

"20 мая, в 8:16 по непальскому времени, впервые в истории человечества, впервые в истории альпинизма, я, Набиев Рустам, взошел на самую высокую вершину мира на одних руках!" - написал Набиев в соцсетях.

"Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь - боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!" - подчеркнул он.

Рустам Набиев лишился обеих ног в 2015 году во время службы в армии из-за обрушения казармы.