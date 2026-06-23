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Дженнаро Гаттузо возглавил "Лацио"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Дженнаро Гаттузо занял пост главного тренера "Лацио", сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Об условиях контракта не говорится.

Предыдущим местом работы 48-летнего Гаттузо была сборная Италии, которую он покинул после неудачи в отборе на ЧМ-2026. В Италии он также возглавлял "Палермо", "Пизу", "Милан", "Наполи", помимо этого работал в "Сьоне" (Швейцария), ОФИ (Греция), "Валенсии" (Испания), "Марселе" (Франция), "Хайдуке" (Хорватия).

Предшественником Гаттузо в "Лацио" был его соотечественник итальянец Маурицио Сарри.

футбол
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