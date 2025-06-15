Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии по футболу, сообщается на сайте футбольной федерации страны.
Сроки действия контракта не уточняются.
В этой должности итальянец сменил Лучано Спаллетти.
47-летний Гаттузо возглавлял итальянские "Палермо", "Пизу", "Милан", "Наполи", швейцарский "Сьон", испанскую "Валенсию", французский "Марсель", хорватский "Хайдук".
Основную часть игровой карьеры Гаттузо провел в "Милане", выиграв главные национальные и международные клубные турниры. Он – чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.