Поиск

Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу

Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу
Фото: www.imago-images.de/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии по футболу, сообщается на сайте футбольной федерации страны.

Сроки действия контракта не уточняются.

В этой должности итальянец сменил Лучано Спаллетти.

47-летний Гаттузо возглавлял итальянские "Палермо", "Пизу", "Милан", "Наполи", швейцарский "Сьон", испанскую "Валенсию", французский "Марсель", хорватский "Хайдук".

Основную часть игровой карьеры Гаттузо провел в "Милане", выиграв главные национальные и международные клубные турниры. Он – чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.

футбол Милан Дженнаро Гаттузо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Динамо" объявило о назначении Карпина

"Динамо" объявило о назначении Карпина

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ

Кевин Де Брейне перешел в "Наполи"

Батыргазиев проведет бой с британским боксером Диккенсом

Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену

Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"

Четыре гола Гладышева принесли сборной России победу над Белоруссией

Четыре гола Гладышева принесли сборной России победу над Белоруссией

Кисляк вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией

Овечкин и Капризов сыграют за сборную НХЛ в Москве

Нападающий Николай Комличенко перешел в "Локомотив"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });