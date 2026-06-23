Россиянин Рогозин дебютирует в профессиональном боксе на турнире "IBA.PRO 19"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира, чемпион России по боксу Вячеслав Рогозин 11 июля проведет дебютный поединок на профессиональном ринге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Его соперником станет филиппинец РВ Дениега, на счету которого 12 побед (восемь – нокаутом) при трех поражениях.

Бой пройдет 11 июля в Москве в рамках турнира "IBA.PRO 19", поединок представителей легчайшего веса будет рассчитан на шесть раундов.

Бывший претендент на пояс WBAроссиянин Алексей Егоров встретится на ринге с соотечественником Давидом Дзукаевым. Бой пройдет в рамках первого тяжелого веса. Егоров ранее выиграл 13 поединков (девять – досрочно) при трех поражениях. Дзукаев – непобежденный боксер, он победил во всех своих 11 поединках (семь из них завершились нокаутом).

Возглавит турнир ". IBA.PRO 19" в Москве, как сообщалось, бой между регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йокой. Также в этот вечер россиянин Артем Сусленков будет защищать пояс WBA Continental в тяжелом весе против британца Джо Джойса, а также состоится поединок между двумя российскими тяжеловесами Мурадом Халидовым и Арсланом Яллыевым.