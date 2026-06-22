Тренер Гассиева напомнил о цели стать абсолютным чемпионом мира

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Тренер регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева Антон Кадушин в преддверии боя с французом Тони Йокой заявил, что команда российского боксера все еще нацелена завоевать статус абсолютного чемпиона мира.

"Я уверен, что Мурат наберется необходимого опыта и хорошо подготовится к этому бою. Мы не смотрим за спину Йоки. Мы полностью сосредоточены на нем. При этом мы открыты для любых возможностей в будущем и никого не избегаем. Наша задача — правильно тренироваться, оставаться здоровыми и продолжать побеждать. И конечная цель остается неизменной — стать абсолютным чемпионом", - приводит слова Кадушина пресс-служба Федерации бокса России.

"Я бы не сказал, что Йока опаснее. Он просто отличается стилистически. На мой взгляд, Хантер — более опытный профессионал, в то время как Йока обладает потрясающим олимпийским опытом и физическими данными. На данном этапе мы сосредоточены на технической и тактической подготовке, улучшая качество бокса Мурата. Мы также уделяем много времени работе над менталитетом и боевым настроем. Продолжая тему подготовки, можно сказать, что все зависит от наличия качественных спарринг партнеров, которые точно соответствуют стилю вашего соперника. К счастью, у нас нет проблем в этом отношении", - отметил тренер.

Бой между Гассиевым и Йокой возглавит турнир "IBA.PRO 19" 11 июля в Москве.

Для Гассиева предстоящий бой будет первой защитой пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе завоевал этот титул в декабре прошлого года в Дубае на турнире "IBA.PRO 13", когда в шестом раунде нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

На счету 32-летнего Гассиева на профессиональном ринге 33 победы (26 – нокаутом) при двух поражениях. 34-летний Йока выиграл 15 боев (12 – досрочно), уступив в трех боях.

Также в карде турнира 11 июля в Москве россиянин Артем Сусленков будет защищать пояс WBA Continental в тяжелом весе против британца Джо Джойса, а Мурад Халидов и Арслан Яллыев проведут поединок между собой.