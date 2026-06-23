Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Португалец Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить на шести чемпионатах мира.

На шестой минуте матча второго тура ЧМ-2026 в Хьюстоне он поразил ворота сборной Узбекистана. Для Роналду это первый гол на турнире.

Роналду и аргентинец Лионель Месси – рекордсмены по числу чемпионатов мира в карьере, по 6. Роналду забил в каждом из ЧМ, тогда как Месси не смог отметиться голом в 2010 году.

В настоящее время идет первый тайм матча Португалия – Узбекистан. Португальцы ведут – 2:0: помимо Роналду, отличился Нуну Мендеш (20 минута).

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.