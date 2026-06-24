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Мирра Андреева проиграла в первом матче после триумфа на Roland Garros

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила соотечественнице Екатерине Александровой в матче второго круга турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

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Результат – 6:3, 6:4.

В мировом рейтинге Андреева занимает пятое место и является первой ракеткой России. Ее рейтинг в рейтинге WTAпозволил спортсменке пропустить первый круг соревнования.

Александрова – 19-я ракетка мира и третья в России.

В следующем круге Александрова сыграет с представительницей Японии, 15-й ракеткой мира Наоми Осакой.

Для Андреевой матч был первым после триумфа на турнире Большого шлема RolandGarrosво Франции в начале июня.

Матчи турнира в Бад-Хомбурге проходят на травяном покрытии.

Roland Garros теннис Мирра Андреева
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