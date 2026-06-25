Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира по футболу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - На чемпионате мира по футболу 2026 года сформировалась первая пара 1/16 финала: ЮАР – Канада.

Команды сыграют 28 июня.

Сборная Канады заняла второе место в группе В и завоевала путевку в плей-офф вместе со Швейцарией (7 очков) и Боснией и Герцеговиной (4).

Команда ЮАР заняла второе место в группе А (4) и в 1/16 финала вышла с Мексикой (9). В плей-офф может попасть и Южная Корея (3): ей надо войти в восемь лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.

В ночь на 25 июня на ЧМ прошли четыре матча, их результаты: Шотландия – Бразилия – 0:3, Марокко – Гаити – 4:2, ЮАР – Южная Корея – 1:0, Чехия – Мексика – 0:3.

Кроме того, две игры состоялись в среду вечером: Босния и Герцеговина – Катар – 3:1, Швейцария – Канада – 2:1.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.