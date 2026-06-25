Россиянин Ищенко выбран на драфте НБА и сыграл за "Даллас"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Защитник краснодарской команды "Локомотив-Кубань" Всеволод Ищенко выбран во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Сообщается, что он выбран "Чикаго" под №56, а в результате обмена оказался в "Далласе".

21-летний Ищенко выступает в "Локомотиве-Кубани" с 2024 года. В сезоне-2025/26 стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

В прошлом сезоне в НБА выступали два российских игрока: Владислав Голдин ("Майами") и Егор Демин ("Бруклин").