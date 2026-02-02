Поиск

Россиянин Голдин набрал первые очки в НБА

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Майами" со счетом 134:91 обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Игра прошла в Майами.

В составе хозяев второй матч в карьере в НБА провел российский форвард Владислав Голдин. Именно в этой игре он набрал первые очки. На его счету в противостоянии с "Чикаго" четыре очка, а также по одной результативной передаче и подбору.

"Майами" сейчас занимает седьмое место в Восточной конференции, команда выиграла 27 матчей и потерпела 24 поражения. "Чикаго" - на девятой строчке: 24 победы и 26 поражений.

баскетбол Чикаго Майами НБА Владислав Голдин
